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Украина может "упасть" в локдаун без решений власти о его введении - Матиос

Украина может "упасть" в локдаун без решений власти о его введении - Матиос

Киев  •  УНН

 • 22202 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Украине локдаун может наступить и без решения властей о его введении. Об этом в интервью УНН заявил бывший главный военный прокурор Украины, юрист Анатолий Матиос.

"При отсутствии каких-либо усилий власти и Кабинета министров к принятию закона о локдауне: первое, говорит о полной беспомощности; второе, о моментах, что они не заботятся о народе; в третьих, это никому не интересно на фоне политического кризиса. Политический кризис - это уровень того или иного сегмента политиков с одной стороны или с другой, куда втянута организация Конституционного Суда... но оно себе идет, а жизнь в виде жизни и смерти не останавливается. Если не будут регламентированы эти вещи - наступит коллапс. Развертывание мобильных госпиталей. На территории чего? Посмотрите на законодательство - мобильный комплекс можно на земле, принадлежащей кому?" - сказал Матиос.

Он указал на тот факт, что в отдельных случаях владелец земли может потребовать компенсации за размещение на ней мобильного госпиталя.

Бывший главный военный прокурор отметил, что есть много таких нюансов, которые должно урегулировать правительство.

"Этого никто не делает. Для чего я еще это подчеркиваю? Если бы в сознании все политики и люди, кто во власти, понимали, что политика - катавасии, коллизии, противоречия - было, есть и останется... Но есть рутинные вещи, которые нужно делать. Без этого закона, который, во-первых, не разработан; во-вторых, не разрабатывается; в-третьих, не обсужден на Кабмине, не внесен в ВР - у нас локдаун наступит сам собой. Дай Бог, чтобы его не было. Но мы видим 8 700 заболевших в день, а после выходных 6 500..." - сказал он.

Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что полной остановки общественного транспорта в Украине пока не будет.

Кроме того, Ляшко заявил, что жесткий карантин в Украине - это исключительно резервный момент, когда нельзя будет сделать чего-то другого.

Украинские Национальные Новости

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