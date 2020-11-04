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Україна може "впасти" в локдаун й без рішень влади про його введення - Матіос

Україна може "впасти" в локдаун й без рішень влади про його введення - Матіос

Київ • УНН

 • 22223 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Україні локдаун може настати й без рішення влади про його введення. Про це в інтерв’ю УНН заявив колишній головний військовий прокурор України, юрист Анатолій Матіос.

“За відсутності будь-яких зусиль влади та Кабінету міністрів до прийняття закону про локдаун: перше, говорить про повну безпорадність; друге, про моменти, що вони не дбають за народ; третє, це нікому не цікаво на фоні політичної кризи. Політична криза — це рівень того чи іншого сегменту політиків з одного боку чи з іншого, куди втягнена інституція Конституційного Суду... але воно собі йде, а життя у вигляді життя й смерті не зупиняється. Якщо не будуть регламентовані ці речі — наступить колапс. Розгортання мобільних госпіталів. На території кого? Подивіться на законодавство — мобільний комплекс можна на землі, яка належить кому?” — сказав Матіос.

Він вказав на той факт, що в окремих випадках власник землі може зажадати компенсації за розміщення на ній мобільного шпиталю.

Колишній головний військовий прокурор зазначив, що є багато таких нюансів, які повинен врегулювати уряд.

“Цього ніхто не робить. Для чого я ще це наголошую? Якщо би притомні всі політики і люди, хто у владі, розуміли, що політика — катавасії, колізії, протистояння — було, є й залишиться... Але є рутинні речі, які треба робити. Без цього закону, який перше, не розроблений; друге, не розробляється; третє, не обговорений на Кабміні, не внесений до ВР — у нас локдаун наступить сам собою. Дай Бог, щоб його не було. Але ми бачимо 8700 захворівших в день, а після вихідних 6500...” — сказав він.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що повної зупинки громадського транспорту в Україні поки не буде.

Окрім того, Ляшко заявив, що жорсткий карантин в Україні — це виключно резервний момент, коли не можна буде зробити чогось іншого.

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