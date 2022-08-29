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Зеленский: Украина может стать одним из гарантов энергетической безопасности Европы

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать одним из гарантов энергетической безопасности европейского континента. Об этом он сказал во время выступления на конференции "Шельфа северных морей", передает УНН.

Зеленский: Украина может стать одним из гарантов энергетической безопасности Европы

Цитата

"Украина может стать – и, я в это верю, станет – одним из гарантов энергетической безопасности Европейского континента. Вместе с Украиной вы сможете больше никогда не допустить таких ценовых кризисов", – сказал Зеленский.

Детали

По словам президента, у Украины есть уникальная система газохранилищ объемом более 30 миллиардов кубометров вблизи с границей Европейского Союза.

"Нас спрашивают: как можно помочь? Вот так практично – используйте наши газохранилища уже в этом сезоне. На сегодняшний день, например, у нас свободный объем – 15 миллиардов кубов. Для Украины необходимо 3 миллиарда дополнительного резерва, который мы просим хранить у нас, а еще 12 миллиардов кубометров – это может быть газ, необходимый зимой для безопасности всей Европы. Вы можете помочь нам. И это будет вашей помощью и нам, и себе", – рассказал Зеленский.

Президент отметил, что у Украины также есть значительные залежи природного газа.

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"Руководство рРоссии мечтало украсть у нас и эту часть нашего национального богатства. Но мы не позволим этого сделать. Мы приглашаем всех инвесторов, подрядчиков и сервисные компании приходить в газодобычу в Украине. Хотите прагматично помогать нам – пожалуйста, это инструмент. Получать лицензии, заключать соглашения о разделе продукции, осуществлять разведку и бурение. Мы были бы вам благодарны. Наши месторождения газа могут играть для Европы такую же стабилизационную роль, как месторождения, в частности, Норвегии.", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что, несмотря на войну, Украина готовится увеличить экспорт электричества странам Евросоюза.

"Во время войны мы обеспечиваем этот экспорт, и наше электричество значительно дешевле, чем имеющееся сейчас на рынке. Мы реально можем помочь преодолеть кризис стоимости жизни в соседних с нами странах ЕС", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не в первый раз говорит, что независимость Европы от России, в частности в энергетике, имеет фундаментальное значение для всех европейцев.

"Мы не впервые говорим, что независимость Европы от россии, в частности в энергетике, имеет фундаментальное значение для всех европейцев. И мы не впервые говорим, что вместе с Украиной Европа способна сделать гораздо больше, чем с россией. Мы не хотим смотреть в прошлое, не хотим повторять, кто нас не услышал. Украина хочет, чтобы мы все сейчас не упустили тех возможностей, которые имеем в этот исторический момент. Только вместе мы можем защитить Европу. Только сохраняя нашу максимальную принципиальность. И только вместе добившись победы в этой войне", – добавил Зеленский.

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