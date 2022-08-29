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Зеленський: Україна може стати одним із гарантів енергетичної безпеки Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати одним із гарантів енергетичної безпеки європейського континенту. Про це він сказав під час виступу на конференції "Шельфу північних морів", передає УНН.

Зеленський: Україна може стати одним із гарантів енергетичної безпеки Європи

Цитата

"Україна може стати – і, я в це вірю, стане – одним із гарантів енергетичної безпеки європейського континенту. Разом з Україною ви зможете не допустити ніколи більше таких цінових криз", – сказав Зеленський.

Деталі

За словами президента, Україна має унікальну систему газосховищ обсягом понад 30 мільярдів кубометрів поблизу з кордоном Європейського Союзу.

"Нас запитують: як можна допомогти? Ось так практично – використайте наші газосховища вже в цьому сезоні. На сьогодні, наприклад, у нас вільний обсяг – 15 мільярдів кубів. Для України необхідно 3 мільярди додаткового резерву, який ми просимо вас зберігати в нас, а ще 12 мільярдів кубометрів – це може бути газ, необхідний взимку для безпеки усієї Європи. Ви можете допомогти нам. І це буде вашою допомогою і нам, і собі", – розповів Зеленський.

Президент зазначив, що Україна має також значні поклади природного газу.

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"Керівництво росії мріяло вкрасти в нас і цю частину нашого національного багатства. Але ми не дозволимо цього зробити. Ми запрошуємо всіх інвесторів, підрядників і сервісні компанії приходити у видобуток газу в Україні. Хочете прагматично допомагати нам – будь ласка, це інструмент. Отримувати ліцензії, укладати угоди про розподіл продукції, здійснювати розвідку і буріння. Ми були б вам вдячні. Наші родовища газу можуть відігравати для Європи таку ж стабілізаційну роль, як і родовища, зокрема, Норвегії", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що, попри війну, Україна готується збільшити експорт електрики країнам Євросоюзу.

"В час війни ми забезпечуємо цей експорт, і наша електрика значно дешевша, ніж зараз є на ринку. Ми реально можемо допомогти подолати кризу вартості життя в сусідніх із нами країнах ЄС", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не вперше говорить, що незалежність Європи від Росії, зокрема в енергетиці, має фундаментальне значення для всіх європейців.

"І ми не вперше говоримо, що разом з Україною Європа здатна зробити значно більше, ніж із Росією. Ми не хочемо дивитись у минуле, не хочемо повторювати, хто нас не почув. Україна хоче, щоб ми всі зараз не втратили тих можливостей, які маємо в цей історичний момент. Тільки спільно ми можемо захистити Європу. Тільки зберігаючи нашу максимальну принциповість. І тільки разом досягнувши перемоги в цій війні", – додав Зеленський.

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