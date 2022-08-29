Зеленський: Україна може стати одним із гарантів енергетичної безпеки Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати одним із гарантів енергетичної безпеки європейського континенту. Про це він сказав під час виступу на конференції "Шельфу північних морів", передає УНН.
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"Україна може стати – і, я в це вірю, стане – одним із гарантів енергетичної безпеки європейського континенту. Разом з Україною ви зможете не допустити ніколи більше таких цінових криз", – сказав Зеленський.
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За словами президента, Україна має унікальну систему газосховищ обсягом понад 30 мільярдів кубометрів поблизу з кордоном Європейського Союзу.
"Нас запитують: як можна допомогти? Ось так практично – використайте наші газосховища вже в цьому сезоні. На сьогодні, наприклад, у нас вільний обсяг – 15 мільярдів кубів. Для України необхідно 3 мільярди додаткового резерву, який ми просимо вас зберігати в нас, а ще 12 мільярдів кубометрів – це може бути газ, необхідний взимку для безпеки усієї Європи. Ви можете допомогти нам. І це буде вашою допомогою і нам, і собі", – розповів Зеленський.
Президент зазначив, що Україна має також значні поклади природного газу.
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"Керівництво росії мріяло вкрасти в нас і цю частину нашого національного багатства. Але ми не дозволимо цього зробити. Ми запрошуємо всіх інвесторів, підрядників і сервісні компанії приходити у видобуток газу в Україні. Хочете прагматично допомагати нам – будь ласка, це інструмент. Отримувати ліцензії, укладати угоди про розподіл продукції, здійснювати розвідку і буріння. Ми були б вам вдячні. Наші родовища газу можуть відігравати для Європи таку ж стабілізаційну роль, як і родовища, зокрема, Норвегії", – сказав Зеленський.
Він нагадав, що, попри війну, Україна готується збільшити експорт електрики країнам Євросоюзу.
"В час війни ми забезпечуємо цей експорт, і наша електрика значно дешевша, ніж зараз є на ринку. Ми реально можемо допомогти подолати кризу вартості життя в сусідніх із нами країнах ЄС", – зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що Україна не вперше говорить, що незалежність Європи від Росії, зокрема в енергетиці, має фундаментальне значення для всіх європейців.
"І ми не вперше говоримо, що разом з Україною Європа здатна зробити значно більше, ніж із Росією. Ми не хочемо дивитись у минуле, не хочемо повторювати, хто нас не почув. Україна хоче, щоб ми всі зараз не втратили тих можливостей, які маємо в цей історичний момент. Тільки спільно ми можемо захистити Європу. Тільки зберігаючи нашу максимальну принциповість. І тільки разом досягнувши перемоги в цій війні", – додав Зеленський.
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