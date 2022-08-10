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росія остаточно втратила європейський ринок вугілля - DW

росія остаточно втратила європейський ринок вугілля - DW

Київ • УНН

 • 167948 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. 10 серпня набуло чинності ембарго ЄС на імпорт вугілля з росії. Великі втрати загрожують не лише російським шахтарям, але також залізниці та морським портам на Балтиці та в Мурманську, пише Deutsche Welle, інформує УНН.

Цитата

"Навіть якщо цей санкційний захід колись скасують, повернення до минулого все одно не буде: протягом нинішнього десятиліття більшість європейських країн має намір повністю відмовитися від використання в електроенергетиці найшкідливішого для глобального клімату викопного енергоносія. Тож російські вугільники остаточно втратили зараз європейський ринок збуту", - йдеться у статті видання.

Деталі

Як зазначається, така втрата не змусить володимира путіна зупинити війну в Україні, у ЄС розуміють, що вугільне ембарго - лише одна з багатьох санкцій Заходу, покликаних максимально збільшити для росії ціну агресії.

Однак, як зазначено, для кількох важливих галузей російської економіки та для деяких регіонів росії відмова європейців від російського вугілля неодмінно обернеться відчутними збитками. "Найбільше постраждають шахтарі Кузбасу та інших вугільних регіонів рф. Чималих збитків зазнає також такий великий російський роботодавець, як компанія "ржд", для якої перевезення вугілля є однією з ключових статей доходу", - йдеться у статті.

Постраждають, як повідомляється, і орієнтовані на перевалку вугілля російські порти на Балтиці, особливо в Усть-Лузі, а також Мурманський транспортний вузол, адже концепція його розвитку значною мірою була пов'язана з надіями на зростання вугільного експорту. 

"Наразі достатньо пропозицій з Південної Африки, Австралії, США, Колумбії чи Індонезії", - наголосив у бесіді з DW голова правління німецької Спілки імпортерів вугілля Александер Бете.

Бете зазначає, що з вересня попит на кам'яне вугілля в Німеччині, яка припинила власний видобуток наприкінці 2018 року, помітно зросте, оскільки в межах екстрених заходів щодо економії дефіцитного природного газу зараз із резерву виводять та запускають вугільні електростанції, покликані замінити газові. Утім, згідно з його прогнозом, постачання зросте порівняно з 2021 роком приблизно на 11%. Причому цей сплеск попиту на вугілля виявиться недовговічним. 

"Іншими словами, у Німеччині та загалом у Євросоюзі у вугілля немає не те що довгострокових, а навіть середньострокових перспектив. А у російського вугілля і поготів", - резюмується у статті.

Доповнення

Ембарго ЄС на російське вугілля набуло чинності 10 серпня.

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