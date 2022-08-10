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россия окончательно потеряла европейский рынок угля - DW

россия окончательно потеряла европейский рынок угля - DW

Киев • УНН

 • 167939 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. 10 августа вступило в силу эмбарго ЕС на импорт угля из рф. Большие потери грозят не только российским шахтерам, но также железной дороге и морским портам на Балтике и в Мурманске, пишет Deutsche Welle, информирует УНН.

Цитата

"Даже если эту санкционную меру когда-то отменят, возврата к прошлому все равно не будет: в течение нынешнего десятилетия большинство европейских стран намерено полностью отказаться от использования в электроэнергетике самого вредного для глобального климата ископаемого энергоносителя. Так что российские угольщики окончательно потеряли сейчас европейский рынок сбыта", - говорится в статье издания.

Детали

Как отмечается, такая потеря не заставит владимира путина остановить войну в Украине, в ЕС понимают, что угольное эмбарго - всего лишь одна из многих санкций Запада, призванных максимально увеличить для россии цену агрессии.

Однако, как указано, для нескольких важных отраслей российской экономики и для некоторых регионов рф отказ европейцев от российского угля непременно обернется ощутимыми убытками. "Больше всего пострадают шахтеры Кузбасса и других угольных регионов рф. Немалый ущерб понесет также такой крупный российский работодатель, как компания РЖД, для которой перевозки угля являются одной из ключевых статей дохода", - говорится в статье.

Пострадают, как сообщается, и ориентированные на перевалку угля российские порты на Балтике, особенно в Усть-Луге, а также Мурманский транспортный узел, ведь концепция его развития в значительной мере была связана с надеждами на рост угольного экспорта. 

"Сейчас достаточно предложений из Южной Африки, Австралии, США, Колумбии или Индонезии", - подчеркнул в беседе с DW председатель правления немецкого Союза импортеров угля Александер Бете.

Бете отмечает, что с сентября спрос на каменный уголь в Германии, которая прекратила собственную добычу в конце 2018 года, заметно вырастет, поскольку в рамках экстренных мер по экономии дефицитного природного газа сейчас из резерва выводят и запускают угольные электростанции, призванные заменить газовые. Впрочем, согласно его прогнозу, поставки вырастут по сравнению с 2021 годом примерно на 11%. Причем, как отмечается, этот всплеск спроса на уголь окажется недолговечным. 

"Иными словами, в Германии и в целом в Евросоюзе у угля нет не то что долгосрочных, а даже среднесрочных перспектив. А у российского угля и подавно", - резюмируется в статье.

Дополнение

Эмбарго ЕС на российский уголь вступило в силу 10 августа.

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