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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Ембарго ЄС на російське вугілля набуде чинності 10 серпня - Єврокомісія

Ембарго ЄС на російське вугілля набуде чинності 10 серпня - Єврокомісія

Київ • УНН

 • 184224 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Ембарго ЄС на закупівлю російського вугілля набуде чинності 10 серпня, заявила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста під час брифінгу у п'ятницю у Брюсселі, пише УНН.

Цитата

"Я можу підтвердити, що заборона на ввезення всіх видів російського вугілля була погоджена ЄС у квітні... 10 серпня закінчується перехідний період імпорту російського вугілля, і жодних подальших винятків не буде... Забезпечення відповідальності за ефективне застосування санкцій лежить насамперед на державах-членах ЄС. Єврокомісія, як і раніше, повністю віддана роботі з ними щодо реалізації санкцій, забезпечуючи послідовний підхід у всьому ЄС", - сказала Подеста.

Деталі

На запитання, якими будуть наслідки у випадку порушення санкцій, Подеста зазначила, що не хотіла б спекулювати на тому, чого ще не сталося. "Запроваджувати санкції мають країни-члени. Зараз я не сумніваюся, що санкції будуть застосовані", - наголосила вона.

Речник Єврокомісії Ерік Мамер додав: "Очікується, що країни-члени, очевидно, виконуватимуть ті рішення, які вони самі ухвалили".

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