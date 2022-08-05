Эмбарго ЕС на российский уголь вступит в силу 10 августа - Еврокомиссия
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Эмбарго ЕС на закупку российского угля вступит в силу 10 августа, заявила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста во время брифинга в пятницу в Брюсселе, пишет УНН.
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"Я могу подтвердить, что запрет на ввоз всех видов российского угля был согласован ЕС в апреле... 10 августа заканчивается переходный период импорта российского угля, и никаких дальнейших исключений не будет... Обеспечение ответственности за эффективное применение санкций лежит прежде всего на государствах-членах ЕС. Еврокомиссия по-прежнему полностью привержена работе с ними по реализации санкций, обеспечивая последовательный подход во всем ЕС", - сказала Подеста.
Детали
На вопрос, каковы будут последствия в случае нарушения санкций, Подеста отметила, что не хотела бы спекулировать на том, чего еще не произошло. "Государства-члены должны применять санкции. Сейчас я не сомневаюсь, что санкции будут применены", - подчеркнула она.
Спикер Еврокомиссии Эрик Мамер добавил: "Ожидается, что страны-члены, очевидно, будут выполнять те решения, которые они сами приняли".