Эмбарго ЕС на российский уголь вступит в силу 10 августа - Еврокомиссия

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"Я могу подтвердить, что запрет на ввоз всех видов российского угля был согласован ЕС в апреле... 10 августа заканчивается переходный период импорта российского угля, и никаких дальнейших исключений не будет... Обеспечение ответственности за эффективное применение санкций лежит прежде всего на государствах-членах ЕС. Еврокомиссия по-прежнему полностью привержена работе с ними по реализации санкций, обеспечивая последовательный подход во всем ЕС", - сказала Подеста.

Детали

На вопрос, каковы будут последствия в случае нарушения санкций, Подеста отметила, что не хотела бы спекулировать на том, чего еще не произошло. "Государства-члены должны применять санкции. Сейчас я не сомневаюсь, что санкции будут применены", - подчеркнула она.

Спикер Еврокомиссии Эрик Мамер добавил: "Ожидается, что страны-члены, очевидно, будут выполнять те решения, которые они сами приняли".