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Зеленський анонсував збільшення українського експорту електрики до ЄС

Зеленський анонсував збільшення українського експорту електрики до ЄС

Київ • УНН

 • 165930 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський анонсував збільшення українського експорту електрики споживачам Європейського Союзу, пише УНН.

Деталі

Президент повідомив, що влада готується до збільшення українського експорту електрики споживачам у Євросоюзі. Попри війну, Україна в рекордний термін забезпечила приєднання енергомережі країни до енергосистеми всієї Європи.

Цитата

"Наш експорт дає нам змогу не тільки мати валютну виручку, але й допомагати нашим партнерам вистояти проти російського енергетичного тиску", - сказав Зеленський

Як зазначив Глава держави, Україна поступово стає одним з гарантів європейської енергетичної безпеки саме завдяки внутрішньому виробництву електрики.

Нагадаємо

Зеленський прокоментував знищення Антонівського моста та запевнив, що Україна відбудує усі знищені переправи.

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