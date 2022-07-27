Зеленський анонсував збільшення українського експорту електрики до ЄС

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Президент повідомив, що влада готується до збільшення українського експорту електрики споживачам у Євросоюзі. Попри війну, Україна в рекордний термін забезпечила приєднання енергомережі країни до енергосистеми всієї Європи.

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"Наш експорт дає нам змогу не тільки мати валютну виручку, але й допомагати нашим партнерам вистояти проти російського енергетичного тиску", - сказав Зеленський

Як зазначив Глава держави, Україна поступово стає одним з гарантів європейської енергетичної безпеки саме завдяки внутрішньому виробництву електрики.

Нагадаємо

Зеленський прокоментував знищення Антонівського моста та запевнив, що Україна відбудує усі знищені переправи.