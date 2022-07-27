Всі переправи будуть відбудовані, але вже нами, - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський прокоментував знищення Антонівського моста та запевнив, що Україна відбудує усі знищені переправи, пише УНН.
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"Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами.
Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі", - сказав Президент.
Зеленський запевнив, що Україна зламає усі плани окупантів і буде звільняти свою територію воєнними, дипломатичними та всіма іншими доступними інструментами, поки не вийде на законні кордони.
Нагадаємо
У Зеленського показали, як Україна готується до можливого наступу з території Білорусі.