Всі переправи будуть відбудовані, але вже нами, - Зеленський

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"Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами.

Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі", - сказав Президент.

Зеленський запевнив, що Україна зламає усі плани окупантів і буде звільняти свою територію воєнними, дипломатичними та всіма іншими доступними інструментами, поки не вийде на законні кордони.

Нагадаємо

У Зеленського показали, як Україна готується до можливого наступу з території Білорусі.