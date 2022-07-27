У Зеленського показали, як Україна готується до можливого наступу з території білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. В Офісі Президента показали, як готуються до можливого наступу окупаційних військ з території білорусі. Передусім, перевірили, як облаштований кордон на межі України та білорусі у Волинській області. Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко в Telegram, інформує УНН.
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«До війни ми планували у 2022 році реалізувати проєкт з обладнання кордону не лише фортифікаційними спорудами, а й спеціальними засобами стеження. Війна внесла свої корективи у цей процес, але тут на Волині це питання вирішують на рівні обласної, місцевої влади та Держприкордонслужби», - наголосив посадовець.
Деталі
За словами Тимошенка, українські військові облаштували справді серйозні загородження, а місцева влада допомогла з камерами стеження. Тут застосували і тепловізійні камери. Важливо, що за ділянками кордону можна спостерігати онлайн.
«Крім того, тут працюють пункти пропуску. Бачили сьогодні маріупольців, яких окупаційна влада «евакуювала» на територію росії. Люди змушені перетинати кордон з боку білорусі і користуватися прикордонними пунктами пропуску тут. Звісно кордон захищений і на Сумщині, і на Чернігівщині, і на Київщині, і на Житомирщині, і на Рівненщині, і звісно, на Волині. Але сучасною системою стеження можуть похвалитися не всі. Будемо закривати це питання, щоб моніторинг ситуації був на найвищому рівні», - додав він.
Більше того, начальник 6 прикордонного волинського загону полковник Сергій Лозінський заявив, що українські сили готові дати відсіч ворогам.
Доповнення
Українські захисники готуються до можливого наступу з території білорусі. Як повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, триває мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень, продовжується робота в органах військового управління.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що є ризик сухопутного наступу з території білорусі. Проте він має надію, що у цей відрізок часу - ні, такого ризику немає.