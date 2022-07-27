У Зеленського показали, як Україна готується до можливого наступу з території білорусі

Цитата

«До війни ми планували у 2022 році реалізувати проєкт з обладнання кордону не лише фортифікаційними спорудами, а й спеціальними засобами стеження. Війна внесла свої корективи у цей процес, але тут на Волині це питання вирішують на рівні обласної, місцевої влади та Держприкордонслужби», - наголосив посадовець.

Деталі

За словами Тимошенка, українські військові облаштували справді серйозні загородження, а місцева влада допомогла з камерами стеження. Тут застосували і тепловізійні камери. Важливо, що за ділянками кордону можна спостерігати онлайн.

«Крім того, тут працюють пункти пропуску. Бачили сьогодні маріупольців, яких окупаційна влада «евакуювала» на територію росії. Люди змушені перетинати кордон з боку білорусі і користуватися прикордонними пунктами пропуску тут. Звісно кордон захищений і на Сумщині, і на Чернігівщині, і на Київщині, і на Житомирщині, і на Рівненщині, і звісно, на Волині. Але сучасною системою стеження можуть похвалитися не всі. Будемо закривати це питання, щоб моніторинг ситуації був на найвищому рівні», - додав він.

Більше того, начальник 6 прикордонного волинського загону полковник Сергій Лозінський заявив, що українські сили готові дати відсіч ворогам.

Доповнення

Українські захисники готуються до можливого наступу з території білорусі. Як повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, триває мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень, продовжується робота в органах військового управління.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що є ризик сухопутного наступу з території білорусі. Проте він має надію, що у цей відрізок часу - ні, такого ризику немає.