У Зеленского показали, как Украина готовится к возможному наступлению с территории беларуси

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«До войны мы планировали в 2022 году реализовать проект по оборудованию границы не только фортификационными сооружениями, но и специальными средствами слежения. Война внесла свои коррективы в этот процесс, но здесь на Волыни этот вопрос решают на уровне областных, местных властей и Госпогранслужбы», - подчеркнул чиновник.

Детали

По словам Тимошенко, украинские военные обустроили действительно серьезные заграждения, а местные власти помогли с камерами слежения. Здесь применили и тепловизионные камеры. Важно, что за участками границы можно наблюдать онлайн.

«Кроме того, здесь работают пункты пропуска. Видели сегодня мариупольцев, которых оккупационные власти «эвакуировали» на территорию россии. Люди вынуждены пересекать границу со стороны белорусов и пользоваться пограничными пунктами пропуска здесь. Конечно, граница защищена и в Сумской, и в Черниговской, и в Киевской, и в Житомирской, и в Ровенской областях и конечно, на Волыни. Но современной системой слежения могут похвастаться не все. Будем закрывать этот вопрос, чтобы мониторинг ситуации был на самом высоком уровне», - добавил он.

Более того, начальник 6 пограничного волынского отряда полковник Сергей Лозинский заявил, что украинские силы готовы дать отпор врагам.

Дополнение

Украинские защитники готовятся к возможному наступлению с территории беларуси. Как сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, продолжается минирование опасных направлений и обустройство инженерных заграждений, продолжается работа в органах военного управления.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что есть риск сухопутного наступления с территории беларуси. Однако он надеется, что в этот отрезок времени нет, такого риска нет.