Резніков заявив, що є ризик сухопутного наступу із білорусі

На запитання наскільки ймовірним він вважає сухопутний наступ з території білорусі, Резніков відповів: «Я вже робив прогноз про те, що я не вірив, що може бути бомбардування росіянами, і, на жаль, я помилився. Тому все можливо, ризик такий є. Але я маю надію, що у цей відрізок часу - ні, такого ризику немає».

Доповнення

9 липня моніторингова група “Беларускі Гаюн” повідомляла про пересування колони техніки у бік українських кордонів.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що українські захисники мінують небезпечні напрямки та готові до оборони на випадок наступу з території білорусі.

Раніше повідомлялося, що білорусь віддала свій військовий аеродром у Зябрівці під повний контроль зс рф. Нині там будується російська військова база. На території аеродрому знаходиться ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер-М".

У Міноборони повідомили, що росія розглядає вторгнення білоруської армії в Україну як один із можливих сценаріїв, проте поки що про накопичення ударних груп не йдеться.