Резников заявил, что есть риск сухопутного наступления из беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что существует риск сухопутного наступления с территории беларуси. Однако он надеется, что в этот отрезок времени - нет, такого риска. Об этом он заявил в интервью BBC, передает УНН.
На вопрос насколько вероятным он считает сухопутное наступление с территории беларуси, Резников ответил: «Я уже делал прогноз о том, что я не верил, что может быть бомбардировка русскими, и, к сожалению, я ошибся. Потому все возможно, риск такой есть. Но я надеюсь, что в этот отрезок времени - нет, такого риска».
Дополнение
9 июля мониторинговая группа “Беларускі Гаюн” сообщала о передвижении колонны техники в сторону украинских границ.
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что украинские защитники минируют опасные направления и готовы к обороне на случай наступления с территории беларуси.
Ранее сообщалось, что беларусь отдала свой военный аэродром в Зябровке под полный контроль вс рф. Сейчас там строится русская военная база. На территории аэродрома находится ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М".
В Минобороны сообщили, что россия рассматривает вторжение белорусской армии в Украину как один из возможных сценариев, однако пока о накоплении ударных групп речь не идет.