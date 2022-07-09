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У білорусі помітили пересування російської техніки у бік України

У білорусі помітили пересування російської техніки у бік України

Київ • УНН

 • 235441 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Моніторингова група “Беларускі Гаюн” повідомляє про пересування колони техніки у бік українських кордонів, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що трасою М5 з боку мінська у напрямку бобруйска рухається колона КамАЗів збройних сил російської федерації.

У колоні близько 10 одиниць, серед яких: машини зв'язку на базі КамАЗ і тентовані вантажівки, деякі з них тягнуть генератори, а на одному прикріплений прапор СРСР. У машин камуфляжне забарвлення, на дверях розпізнавальний знак "V".

Серед номерів машин: OX 7843-43 та 3604 АН-43. 43 регіон — Південний військовий округ росії.

Також повідомляється, що один із КамАЗів вилетів у кювет біля Осиповичів.

Доповнення

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що українські захисники мінують небезпечні напрямки та готові до оборони на випадок наступу з території білорусі.

Раніше повідомлялося, що білорусь віддала свій військовий аеродром у Зябрівці під повний контроль вс рф. Нині там будується російська військова база. На території аеродрому знаходиться ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер-М".

У Міноборони повідомили, що росія розглядає вторгнення білоруської армії в Україну як один із можливих сценаріїв, проте поки що про накопичення ударних груп не йдеться.

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