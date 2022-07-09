У білорусі помітили пересування російської техніки у бік України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Моніторингова група “Беларускі Гаюн” повідомляє про пересування колони техніки у бік українських кордонів, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що трасою М5 з боку мінська у напрямку бобруйска рухається колона КамАЗів збройних сил російської федерації.
У колоні близько 10 одиниць, серед яких: машини зв'язку на базі КамАЗ і тентовані вантажівки, деякі з них тягнуть генератори, а на одному прикріплений прапор СРСР. У машин камуфляжне забарвлення, на дверях розпізнавальний знак "V".
Серед номерів машин: OX 7843-43 та 3604 АН-43. 43 регіон — Південний військовий округ росії.
Також повідомляється, що один із КамАЗів вилетів у кювет біля Осиповичів.
Доповнення
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що українські захисники мінують небезпечні напрямки та готові до оборони на випадок наступу з території білорусі.
Раніше повідомлялося, що білорусь віддала свій військовий аеродром у Зябрівці під повний контроль вс рф. Нині там будується російська військова база. На території аеродрому знаходиться ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер-М".
У Міноборони повідомили, що росія розглядає вторгнення білоруської армії в Україну як один із можливих сценаріїв, проте поки що про накопичення ударних груп не йдеться.