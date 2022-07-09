Возможно наступление из беларуси: украинские защитники минируют опасные направления и готовы к обороне
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Украинские защитники готовятся к возможному наступлению с территории беларуси. Как сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, продолжается минирование опасных направлений и обустройство инженерных заграждений, продолжается работа в органах военного управления, передает УНН.
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"Ситуация полностью контролируется воинскими частями ВСУ, подразделениями Государственной пограничной службы и подразделениями других военных формирований и правоохранительных органов. Ежедневно наши защитники выполняют комплекс мер по улучшению инженерного оборудования оборонных позиций. Продолжаются мероприятия по минированию опасных направлений и обустройству инженерных заграждений", – заявил Наев в видеообращении, распространенном командованием ОС ВСУ.
Детали
По словам генерал-лейтенанта, оборонительные рубежи должны стать непроходимым "щитом" для противника, чтобы отразить возможное наступление с территории беларуси.
В настоящее время идет работа в штабах и органах военного управления. Опытные боевые генералы разрабатывают стратегию обороны, а командиры на местах управляют личным составом.
"Эта работа свидетельствует о добросовестном и правильном отношении к ситуации всех военнослужащих. Все это дает нам уверенность в том, что оборона будет устойчивой и непроходимой для противника", - добавил он.
Дополнение
белорусь отдала свой военный аэродром в Зябровке под полный контроль вс рф. Сейчас там строится российская военная база. На территории аэродрома находится ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М".
В Минобороны сообщили, что россия рассматривает вторжение белорусской армии в Украину как один из возможных сценариев, однако пока о накоплении ударных групп речь не идет.