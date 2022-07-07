білорусь передала росії під повний контроль аеродром “Зябрівка”, триває облаштування військової бази рф – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Білоруська влада передала росії під повний контроль аеродром “Зябрівка”. Наразі там тривають заходи з облаштування військової бази російських сил. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.
Цитата
“білорусь передала під повний контроль росії аеродром “Зябрівка”, де на даний час тривають заходи з облаштування російської військової бази”, – повідомив Громов.
Деталі
На даний час, на території аеродрому перебуває ракетно-дивізійний оперативно-тактичний ракетний комплекс “Іскандер М” та дивізион С-400 “Тріумф” збройних сил рф.
Крім того, в рамках анонсованої передачі росією оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер М” до збройних сил республіки білорусь, проводяться підготовчі заходи до прийому визначеного озброєння. У пункті постійної дислокації 465 ракетної бригади, що на 60 км південно-східніше мінська, розпочато будівництво ангарів для даних комплексів.
Протягом наступного місяця заплановано відрядження військовослужбовців збройних сил республіки білорусь на навчання до воєнно-космічної академії ім. Можайського, що у росії.
Громов також повідомив, що силові структури росії та офіцери республіки білорусь на даний момент проводять роз’яснювальну роботу серед військових сил білорусі щодо необхідності в участі так званої “спецоперації” на території України, але у випадку потреби.
“На сьогодні така робота триває у вигляді так званих політ.занять, під час навчань серед окремих підрозділів. Насамперед, це підрозділи спеціального призначення, підрозділи десантно-штурмових військ”, – додав Громов.
Також за наявною інформацією, при підтримці комітета державної безпеки республіки білорусь, в країні проводиться вербування колишніх військовослужбовців, насамперед, спецпризначення та льотного складу, щодо укладання контрактів з приватною військовою компанією “Ліга” для можливого залучення до воєнних дій в Україні.
“Враховуючи існуючий стан, подальшим ймовірним характером дій противника може бути продовження демонстраційних дій в південних районах брестської та гомельської областей, які межують з Україною, та ведення розвідки з метою вивчення та аналізу діяльності наших військ. Не виключається ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника у наближених до державного кордону районах – Рівненської, Волинської, Житомирської та Київської областей. Зберігається висока ймовірність проведення провокацій спецслужбами російської федерації на білоруських об’єктах з подальшим звинуваченням України”, – констатував Громов.
В той же час, ймовірність самостійного, окремого від російських військ, відкритого вторгнення білоруської армії на територію України, в рамках участі у “спеціальній військовій операції” – залишається низькою.
Доповнення
У Міноборони повідомили, що росія розглядає вторгнення білоруської армії в Україну як один з можливих сценаріїв, проте наразі про накопичення ударних груп не йдеться.