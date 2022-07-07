білорусь передала росії під повний контроль аеродром “Зябрівка”, триває облаштування військової бази рф – Генштаб

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“білорусь передала під повний контроль росії аеродром “Зябрівка”, де на даний час тривають заходи з облаштування російської військової бази”, – повідомив Громов.

Деталі

На даний час, на території аеродрому перебуває ракетно-дивізійний оперативно-тактичний ракетний комплекс “Іскандер М” та дивізион С-400 “Тріумф” збройних сил рф.

Крім того, в рамках анонсованої передачі росією оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер М” до збройних сил республіки білорусь, проводяться підготовчі заходи до прийому визначеного озброєння. У пункті постійної дислокації 465 ракетної бригади, що на 60 км південно-східніше мінська, розпочато будівництво ангарів для даних комплексів.

Протягом наступного місяця заплановано відрядження військовослужбовців збройних сил республіки білорусь на навчання до воєнно-космічної академії ім. Можайського, що у росії.

Громов також повідомив, що силові структури росії та офіцери республіки білорусь на даний момент проводять роз’яснювальну роботу серед військових сил білорусі щодо необхідності в участі так званої “спецоперації” на території України, але у випадку потреби.

“На сьогодні така робота триває у вигляді так званих політ.занять, під час навчань серед окремих підрозділів. Насамперед, це підрозділи спеціального призначення, підрозділи десантно-штурмових військ”, – додав Громов.

Також за наявною інформацією, при підтримці комітета державної безпеки республіки білорусь, в країні проводиться вербування колишніх військовослужбовців, насамперед, спецпризначення та льотного складу, щодо укладання контрактів з приватною військовою компанією “Ліга” для можливого залучення до воєнних дій в Україні.

“Враховуючи існуючий стан, подальшим ймовірним характером дій противника може бути продовження демонстраційних дій в південних районах брестської та гомельської областей, які межують з Україною, та ведення розвідки з метою вивчення та аналізу діяльності наших військ. Не виключається ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника у наближених до державного кордону районах – Рівненської, Волинської, Житомирської та Київської областей. Зберігається висока ймовірність проведення провокацій спецслужбами російської федерації на білоруських об’єктах з подальшим звинуваченням України”, – констатував Громов.

В той же час, ймовірність самостійного, окремого від російських військ, відкритого вторгнення білоруської армії на територію України, в рамках участі у “спеціальній військовій операції” – залишається низькою.

Доповнення

У Міноборони повідомили, що росія розглядає вторгнення білоруської армії в Україну як один з можливих сценаріїв, проте наразі про накопичення ударних груп не йдеться.