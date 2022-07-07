беларусь передала россии под полный контроль аэродром "Зябровка", продолжается обустройство военной базы рф - Генштаб

Цитата

“беларусь передала под полный контроль россии аэродром “Зябровка”, где в настоящее время продолжаются мероприятия по обустройству российской военной базы”, – сообщил Громов.

Детали

В настоящее время, на территории аэродрома находится ракетно-дивизионный оперативно-тактический ракетный комплекс “Искандер М” и дивизион С-400 “Триумф” вооруженных сил рф.

Кроме того, в рамках анонсированной передачи россией оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер М” в вооруженные силы республики беларусь, проводятся подготовительные мероприятия к приему определенного вооружения. В пункте постоянной дислокации 465 ракетной бригады на 60 км юго-восточнее минской начато строительство ангаров для данных комплексов.

В течение следующего месяца запланирована командировка военнослужащих вооруженных сил республики беларусь на обучение в военно-космическую академию им. Можайского, что в россии.

Громов также сообщил, что силовые структуры россии и офицеры республики беларусь на данный момент проводят разъяснительную работу среди военных сил беларуси относительно необходимости участия так называемой “спецоперации” на территории Украины, но в случае необходимости.

“На сегодняшний день такая работа продолжается в виде так называемых политзанятий, во время учений среди отдельных подразделений. Прежде всего, это подразделения специального назначения, подразделения десантно-штурмовых войск”, – добавил Громов.

Также по имеющейся информации, при поддержке комитета государственной безопасности республики беларусь, в стране производится вербовка бывших военнослужащих, прежде всего, спецназначения и летного состава по заключению контрактов с частной военной компанией “Лига” для возможного привлечения к военным действиям в Украине.

“Учитывая нынешнее состояние, дальнейшим вероятным характером действий противника может быть продолжение демонстрационных действий в южных районах брестской и гомельской областей, граничащих с Украиной, и разведки с целью изучения и анализа деятельности наших войск. Не исключается возможность деятельности диверсионно-разведывательных групп противника в приближенных к государственной границе районах – Ровенской, Волынской, Житомирской и Киевской областей. Сохраняется высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами российской федерации на белорусских объектах с последующим обвинением Украины”, – констатировал Громов.

В то же время, вероятность самостоятельного, отдельного от российских войск, открытого вторжения белорусской армии на территорию Украины, в рамках участия в “специальной военной операции” – остается низкой.

Дополнение

В Минобороны сообщили, что россия рассматривает вторжение белорусской армии в Украину как один из возможных сценариев, однако пока о накоплении ударных групп речь не идет.