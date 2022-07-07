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беларусь передала россии под полный контроль аэродром "Зябровка", продолжается обустройство военной базы рф - Генштаб

беларусь передала россии под полный контроль аэродром "Зябровка", продолжается обустройство военной базы рф - Генштаб

Киев • УНН

 • 214775 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. беларусские власти передали россии под полный контроль аэродром “Зябровка”. Сейчас там продолжаются мероприятия по обустройству военной базы российских сил. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.

Цитата

“беларусь передала под полный контроль россии аэродром “Зябровка”, где в настоящее время продолжаются мероприятия по обустройству российской военной базы”, – сообщил Громов.

Детали

В настоящее время, на территории аэродрома находится ракетно-дивизионный оперативно-тактический ракетный комплекс “Искандер М” и дивизион С-400 “Триумф” вооруженных сил рф.

Кроме того, в рамках анонсированной передачи россией оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер М” в вооруженные силы республики беларусь, проводятся подготовительные мероприятия к приему определенного вооружения. В пункте постоянной дислокации 465 ракетной бригады на 60 км юго-восточнее минской начато строительство ангаров для данных комплексов.

В течение следующего месяца запланирована командировка военнослужащих вооруженных сил республики беларусь на обучение в военно-космическую академию им. Можайского, что в россии.

Громов также сообщил, что силовые структуры россии и офицеры республики беларусь на данный момент проводят разъяснительную работу среди военных сил беларуси относительно необходимости участия так называемой “спецоперации” на территории Украины, но в случае необходимости.

“На сегодняшний день такая работа продолжается в виде так называемых политзанятий, во время учений среди отдельных подразделений. Прежде всего, это подразделения специального назначения, подразделения десантно-штурмовых войск”, – добавил Громов.

Также по имеющейся информации, при поддержке комитета государственной безопасности республики беларусь, в стране производится вербовка бывших военнослужащих, прежде всего, спецназначения и летного состава по заключению контрактов с частной военной компанией “Лига” для возможного привлечения к военным действиям в Украине.

“Учитывая нынешнее состояние, дальнейшим вероятным характером действий противника может быть продолжение демонстрационных действий в южных районах брестской и гомельской областей, граничащих с Украиной, и разведки с целью изучения и анализа деятельности наших войск. Не исключается возможность деятельности диверсионно-разведывательных групп противника в приближенных к государственной границе районах – Ровенской, Волынской, Житомирской и Киевской областей. Сохраняется высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами российской федерации на белорусских объектах с последующим обвинением Украины”, – констатировал Громов.

В то же время, вероятность самостоятельного, отдельного от российских войск, открытого вторжения белорусской армии на территорию Украины, в рамках участия в “специальной военной операции” – остается низкой.

Дополнение

В Минобороны сообщили, что россия рассматривает вторжение белорусской армии в Украину как один из возможных сценариев, однако пока о накоплении ударных групп речь не идет.

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