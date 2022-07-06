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рф розглядає вторгнення білорусі як один з можливих сценаріїв, але ударні групи наразі не накопичуються - Міноборони

рф розглядає вторгнення білорусі як один з можливих сценаріїв, але ударні групи наразі не накопичуються - Міноборони

Київ • УНН

 • 89255 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. росія розглядає вторгнення білоруської армії в Україну як один з можливих сценаріїв, проте наразі про накопичення ударних груп не йдеться. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі українського телемарафону, передає УНН.

Цитата

"Якщо ми говоримо про білорусь, там сьогодні, за даними Генштабу, не накопичуються поки що ударні групи. Але є інші маркери, які можуть свідчити про те, що білорусь може розглядатися як один зі сценаріїв нашого ворога. Скажімо інформаційне нагнітання антиукраїнської ситуації в самій білорусі й нескінченні навчання, які вони проводять, часто бувають приводом тримати війська в бойовій готовності", - сказала Маляр.

Деталі

За її словами, однозначно говорити про загрозу з білорусі поки не можна, але як один із сценаріїв – безумовно, обидві сторони це розглядають.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв, що заява білоруського диктатора олександра лукашенка про єдину армію з росією є "небезпечним сигналом для України та народу білорусі".

лукашенко заявляв, що Збройні сили України нібито декількома днями раніше намагалися завдати удару по військових об'єктах на білоруській території, проте всі ракети вдалося перехопити.

Українські Національні Новини

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