рф розглядає вторгнення білорусі як один з можливих сценаріїв, але ударні групи наразі не накопичуються - Міноборони

Цитата

"Якщо ми говоримо про білорусь, там сьогодні, за даними Генштабу, не накопичуються поки що ударні групи. Але є інші маркери, які можуть свідчити про те, що білорусь може розглядатися як один зі сценаріїв нашого ворога. Скажімо інформаційне нагнітання антиукраїнської ситуації в самій білорусі й нескінченні навчання, які вони проводять, часто бувають приводом тримати війська в бойовій готовності", - сказала Маляр.

Деталі

За її словами, однозначно говорити про загрозу з білорусі поки не можна, але як один із сценаріїв – безумовно, обидві сторони це розглядають.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв, що заява білоруського диктатора олександра лукашенка про єдину армію з росією є "небезпечним сигналом для України та народу білорусі".

лукашенко заявляв, що Збройні сили України нібито декількома днями раніше намагалися завдати удару по військових об'єктах на білоруській території, проте всі ракети вдалося перехопити.