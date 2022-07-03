"Небезпечний сигнал для України": Зеленський про слова лукашенка щодо єдиної армії з рф

Цитата

«Та інформація, про яку ви сказали (заява лукашенка про єдину армію з рф – ред.), я думаю, це перш за все це небезпечно для білоруського народу... Він повинен, мені здається, не втягувати білорусь до загарбницької війни росії проти України... Мені здається небезпечно звучить сигнал, який був. Я думаю, що ми побачимо результат цього сигналу", - розповів Зеленський.

Деталі

Він зазначив, що раніше лукашенко не раз подавав сигнали про те, що удари по Україні були випущені без його волі.

Доповнення

Білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що в межах союзної держави росії та білорусі створена та діє фактично єдина армія.

«Наша участь у спецоперації (війні, яку розпочала росія – ред.) мною визначена давно», - сказав лукашенко.

лукашенко заявляв, що Збройні сили України нібито декількома днями раніше намагалися завдати удару по військових об'єктах на білоруській території, проте всі ракети вдалося перехопити.