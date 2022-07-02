"Намагались завдати удару по військових об'єктах білорусі": лукашенку знову привиділись спроби атак ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що Збройні сили України нібито декількома днями раніше намагалися завдати удару по військових об'єктах на білоруській території, проте всі ракети вдалося перехопити, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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"Нас провокують. Повинен доповісти: три дні тому, може трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території білорусі", — сказав Лукашенко.
За його словами, ракети вдалося перехопити комплексами "Панцир".
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Нагадаємо
На початку березня лукашенко заявив, що його хочуть заштовхати у війну з Україною. Хто штовхає, він не уточнив.