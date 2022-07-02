"Намагались завдати удару по військових об'єктах білорусі": лукашенку знову привиділись спроби атак ЗСУ

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"Нас провокують. Повинен доповісти: три дні тому, може трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території білорусі", — сказав Лукашенко.

За його словами, ракети вдалося перехопити комплексами "Панцир".

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Нагадаємо

На початку березня лукашенко заявив, що його хочуть заштовхати у війну з Україною. Хто штовхає, він не уточнив.