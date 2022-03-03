Лукашенко заявил, что его хотят затолкать в войну с Украиной. Кто толкает, - не уточнил
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко завил, что кто-то пытается "затолкать" его "в войну на Украине", пишет УНН.
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"Вы видите, со всех сторон пытаются просто уже укусить. Мы все видим, мы разгадали их замыслы. Поэтому вы, читая всякие там каналы, письма, которые вам присылают, прочитали и забыли… Вы видите что нас просто хотят затолкать в войну на Украине. Специально, чтоб мы оголили остальные наши границы. А потом с нами разберуться бысто. Мы даже с Украины не успеем вернуться, чтоб вас защитить", - сказал Лукашенко, обращаясь к женщинам в зале.
"Еще раз повторяю, мы знаем чего они хотят, мы к этому готовы. Мы будем бороться и умирать за вас на нашей земле. В этом вы можете не сомневаться", - заверил их он.
Ранее
Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что в Черниговскую область зашли белорусские войска.
Также появлялась информация о скоплении тяжелой техники вблизи украинской границы со стороны Республики.