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The Washington Post

Лукашенко заявив, що його хочуть заштовхати у війну з Україною. Хто штовхає, – не уточнив

Лукашенко заявив, що його хочуть заштовхати у війну з Україною. Хто штовхає, – не уточнив

Київ • УНН

 • 614333 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко завив, що хтось намагається "заштовхати" його "у війну на Україні", пише УНН.

Цитата

"Ви бачите, з усіх боків намагаються просто вже вкусити. Ми всі бачимо, ми розгадали їхні задуми. Тому ви, читаючи всякі там канали, листи, які вам надсилають, прочитали і забули... Ви бачите що нас просто хочуть заштовхати у війну на Україні. Спеціально, щоб ми оголили інші наші кордони. А потім з нами розберуться швидко. Ми навіть з України не встигнемо повернутися, щоб вас захистити", - сказав Лукашенко, звертаючись до жінок у залі.

"Ще раз повторюю, ми знаємо чого вони хочуть, ми до цього готові. Ми будемо боротися і вмирати за вас на нашій землі. У цьому ви можете не сумніватися", - запевнив їх він.

Раніше

Раніше на цьому тижні ЗМІ повідомили, що в Чернігівську область зайшли білоруські війська.

Також з'являлася інформація про скупчення важкої техніки поблизу українського кордону з боку Республіки.

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