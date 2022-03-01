В Черниговскую область зашли белорусские войска – тероборона
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Черниговскую область зашли белорусские войска. Об этом сообщает Общественное со ссылкой на представителя регионального управления сил тероборони, пишет УНН.
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"В Черниговскую область зашли белорусские войска. Информацию Общественному подтвердил представитель регионального управления сил теробороны "Север” Виталий Кириллов" - сообщают журналисты.
Ранее
На прошлой неделе стало известно, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь может в ближайшее время принять решение об участии Вооруженных сил РБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это будет означать привлечение всех сил и средств Вооруженных сил Беларуси против украинских сил обороны.
В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что российские войска не будут идти из Беларуси.