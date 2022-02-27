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Білорусь у найближчі години може почати повітряний десант в Україні - Центр оборонних стратегій

Білорусь у найближчі години може почати повітряний десант в Україні - Центр оборонних стратегій

Київ • УНН

 • 552952 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Самопроголошений уряд Республіки Білорусь у найближчі години може ухвалити рішення про участь Збройних сил РБ у війні, що веде Російська Федерація проти України. Це означатиме задіяння всіх сил та засобів збройних сил Білорусі проти наших сил оборони. Про це інформує Центр Оборонних Стратегій, пише УНН.

Цитата

“Існує дуже велика вірогідність того, що самопроголошений уряд Республіки Білорусь (РБ) в найближчі години ухвалить рішення про участь Збройних сил РБ у війні, що веде Російська Федерація проти України. Це означатиме задіяння всіх сил та засобів збройних сил Білорусі проти наших сил оборони”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що єдиною причиною такого рішення буде те, що громадянин Лукашенко повністю залежить в тому числі у питаннях власної безпеки від Путіна.

Дане рішення ніяк не враховує мир та дружбу між народами України та РБ, що тягнеться віками. Білоруси та Українці не воювали проти один іншого ніколи в історії. Ми братні народи та не можемо воювати один проти іншого. Якщо це рішення буде ухвалено та реалізовано це буде чергова трагедія історичного масштабу на руках Путіна та Лукашенко.

“Але будь-якого окупанта ми вбиваємо. Тому, давайте зробимо все можливе, щоби через божевілля режиму Путіна білоруси та українці залишалися братнім народом”, - наголошують у Центрі.

Додамо

Як стало відомо, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що російська делегація прибула до Білорусі на переговори з українцями, готова почати їх у Гомелі.

Однак переговори України і Росії на території Мінська не відбудуться. Цей майданчик обрав не Мінськ і не Україна. Російська Федерація обстрілює наші землі з території Білорусі, що демонструє факт того, що "брати-білоруси" займають опозиційну сторону.

Повідомлялося, що Україна відмовилася від переговорів з Росією у Гомелі через те, що Москва вимагає, щоб українська армія склала зброю.

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