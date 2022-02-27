Будь-яке місто будь-якої країни, звідки не летять ракети: Зеленський відповів на пропозицію переговорів Росії та України в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Переговори України і Росії на території Мінська не відбудуться. Цей майданчик вибрав не Мінськ і не Україна. Російська Федерація обстрілює наші землі з території Білорусі, що демонструє факт того, що "брати-білоруси" займають опозиційну сторону. Про це Президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні до білорусів, передає УНН.
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“Зараз багато новин про можливі переговори України і Росії, які можуть закінчити цю війну і повернути мир всім нам. І в них часто згадують вашу столицю (Мінськ - ред.), як майданчик для цих переговорів. Майданчик, який вибирали не ми. І насправді - не ви. А обирало керівництво Російської Федерації. І знову зараз пропозиція зустрітися у вас. Чотири дні тому саме з білоруської території пішли крилаті ракети, літаки, вертольоти, техніка. Били по наших домівках. Били по наших життях. Пішла важка техніка. Якби з вашої території не було агресивних дій - ми могли б говорити в Мінську. Коли ви були нейтральними, ми багато разів зустрічалися в Мінську. Зараз же, ви ще не зробили свій головний вибір. І він попереду. Він може залежати тільки від вас. Саме тому зараз ми говоримо не Мінську", - заявив Зеленський.
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Деталі
Він додав, що Україна запропонувала російській стороні провести переговори на території Варшави, Братислави, Будапешта, Стамбула, Баку.
"Нам підходить будь-яке інше місто будь-якої країни, звідки не летять ракети. Тільки так переговори можуть бути чесними", - додав він.
Додамо
Як стало відомо, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що російська делегація прибула до Білорусі на переговори з українцями, готова почати їх у Гомелі.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.