Будь-яке місто будь-якої країни, звідки не летять ракети: Зеленський відповів на пропозицію переговорів Росії та України в Білорусі

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Переговори України і Росії на території Мінська не відбудуться. Цей майданчик вибрав не Мінськ і не Україна. Російська Федерація обстрілює наші землі з території Білорусі, що демонструє факт того, що "брати-білоруси" займають опозиційну сторону. Про це Президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні до білорусів, передає УНН.