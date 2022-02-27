Воздушные силы сбили крылатую ракету, которую выпустили по Киеву из Беларуси - Залужный
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22. Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22", - написал Залужный.
Он подчеркнул, что "это очередное военное преступление РБ и РФ".
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.