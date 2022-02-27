Повітряні сили збили крилату ракету, яку випустили по Києву з Білорусі - Залужний
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22", - написав Залужний.
Він наголосив, що "це черговий воєнний злочин РБ і РФ".
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.