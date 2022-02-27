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Повітряні сили збили крилату ракету, яку випустили по Києву з Білорусі - Залужний

Повітряні сили збили крилату ракету, яку випустили по Києву з Білорусі - Залужний

Київ • УНН

 • 151328 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook, передає УНН

Цитата

"Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22", - написав Залужний.

Він наголосив, що "це черговий воєнний злочин РБ і РФ".

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

Українські Національні Новини

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