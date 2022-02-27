Любой город любой страны, откуда не летят ракеты: Зеленский ответил на предложение переговоров России и Украины в Беларуси

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Киев • УНН

 • 302668 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Переговоры Украины и России на территории Минска не состоятся. Эту площадку выбрал не Минск и не Украина. Российская Федерация обстреливает наши земли с территории Беларуси, что демонстрирует факт того, что “братья-белорусы” занимают оппозиционную сторону. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении к белорусам, передает УНН.

Цитата

“Сейчас много новостей о возможных переговорах Украины и России, которые могут закончить эту войну и вернуть мир всем нам. И в них часто упоминают вашу столицу (Минск - ред.), как площадку для этих переговоров. Площадку, которую выбирали не мы. И на самом деле - не вы. А выбирало руководство Российской Федерации. И снова сейчас предложение встретиться у вас. Четыре дня назад именно с белорусской территории пошли крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, техника. Били по нашим домам. Били по нашим жизням. Пошла тяжелая техника…Если бы с вашей территории не было агрессивных действий - мы могли бы говорить в Минске. Когда вы были нейтральными, мы много раз встречались в Минске. Сейчас же, вы еще не сделали свой главный выбор. И он впереди. Он может зависеть только от вас. Именно поэтому сейчас мы говорим не Минске”, - заявил Зеленский.

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Детали

Он добавил, что Украина предложила российской стороне провести переговоры на территории Варшавы, Братиславы, Будапешта, Стамбула, Баку.

“Нам подходит любой другой город любой страны, откуда не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными”, - добавил он.

Добавим

Как стало известно, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, готова начать их в Гомеле.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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