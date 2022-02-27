Беларусь в ближайшие часы может начать воздушный десант в Украине - Центр оборонных стратегий

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Самопровозглашенное правительство Республики Беларусь в ближайшие часы может принять решение об участии Вооруженных сил РБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это будет означать задействование всех сил и средств Вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны. Об этом информирует Центр оборонных стратегий, пишет УНН.

Цитата

“Существует очень большая вероятность того, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь (РБ) в ближайшие часы примет решение об участии Вооруженных сил РБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это будет означать задействование всех сил и средств Вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что единственной причиной такого решения будет то, что гражданин Лукашенко полностью зависит в том числе в вопросах собственной безопасности от Путина.

Данное решение никак не учитывает мир и дружбу между народами Украины и РБ, что тянется веками. Белорусы и украинцы не воевали против один другого никогда в истории. Мы братские народы и не можем воевать один против другого. Если это решение будет принято и реализовано это будет очередная трагедия исторического масштаба на руках Путина и Лукашенко.

“Но любого оккупанта мы убиваем. Поэтому, давайте сделаем все возможное, чтобы из-за безумия режима Путина белорусы и украинцы оставались братским народом”, - отмечают в Центре.

Добавим

Как стало известно, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами, готова начать их в Гомеле.

Однако переговоры Украины и России на территории Минска не состоятся. Эту площадку выбрал не Минск и не Украина. Российская Федерация обстреливает наши земли с территории Беларуси, что демонстрирует факт того, что "братья-белорусы" занимают оппозиционную сторону.

Сообщалось, что Украина отказалась от переговоров с Россией в Гомеле из-за того, что Москва требует, чтобы украинская армия сложила оружие.

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