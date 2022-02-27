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Вимагали скласти зброю: в Офісі президента назвали причини відмови від переговорів з Росією в Гомелі

Вимагали скласти зброю: в Офісі президента назвали причини відмови від переговорів з Росією в Гомелі

Київ • УНН

 • 307560 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Україна відмовилася від переговорів з Росією у Гомелі через те, що Москва вимагає, щоб українська армія склала зброю. Про це у своєму Facebook написав прес-секретар президента України Сергій Никифоров, передає УНН.

Цитата

"Шановні колеги, ми також почули заяви про те, що російська делегація прибула в Гомель на переговори. Мушу заявити, що представників України там не буде. Такий формат дійсно обговорювався. Але в останній момент переговірники РФ вимагали, що українська армія повинна спочатку скласти зброю", - зазначив він.

За його інформацією, демонстративне рішення російської сторони їхати в Гомель - це спроба перекласти відповідальність за зрив на Україну.

"Це неправда. Україна готова до переговорів, але не готова вислуховувати будь-які попередні умови. Це стосується і місця проведення. Ми не можемо їхати до Білорусі, з території якої в наші міста прямують літаки та ракети. Також у питаннях безпеки нашої делегації ми змушені були б покладатися на гарантії сторони, що приймає. Враховуючи попередні події, такі гарантії коштують дуже мало", - додав Никифоров.

Він також зазначив, що Україна готова зустрічатися у будь-якому нейтральному місті.

"Ми й надалі запрошуємо Росію якнайшвидше сісти за стіл переговорів і вберегти життя своїх військових. Щодня зволікання коштуватиме РФ непоправними людськими та економічними втратами", - наголосив він.

Додамо

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори України і Росії на території Мінська не відбудуться. Цей майданчик вибрав не Мінськ і не Україна. Російська Федерація обстрілює наші землі з території Білорусі, що демонструє факт того, що "брати-білоруси" займають опозиційну сторону.

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