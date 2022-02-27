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Требовали сложить оружие: в Офисе президента назвали причины отказа от переговоров с Россией в Гомеле

Киев • УНН

 • 307556 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украина отказалась от переговоров с Россией в Гомеле из-за того, что Москва требует, чтобы украинская армия сложила оружие. Об этом в своем Facebook написал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает УНН.

Цитата

"Уважаемые коллеги, мы также услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ требовали, что украинская армия должна сначала сложить оружие", - отметил он.

По его информации, демонстративное решение российской стороны ехать в Гомель - это попытка переложить ответственность за срыв на Украину.

"Это неправда. Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать любые предварительные условия. Это касается и места проведения. Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой в наши города направляются самолеты и ракеты. Также в вопросах безопасности нашей делегации мы вынуждены были бы полагаться на гарантии принимающей стороны. Учитывая предыдущие события, такие гарантии стоят очень мало", - добавил Никифоров.

Он также отметил, что Украина готова встречаться в любом нейтральном городе.

"Мы и впредь приглашаем Россию поскорее сесть за стол переговоров и уберечь жизни своих военных. Ежедневно промедление будет стоить РФ невосполнимыми человеческими и экономическими потерями", - подчеркнул он.

Добавим

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины и России на территории Минска не состоятся. Эту площадку выбрал не Минск и не Украина. Российская Федерация обстреливает наши земли с территории Беларуси, что демонстрирует факт того, что "братья-белорусы" занимают оппозиционную сторону.

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