На Чернігівщину зайшли білоруські війська – тероборона
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. На Чернігівщину зайшли білоруські війська. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на представника регіонального управління сил тероборони, пише УНН.
Цитата
"На Чернігівщину зайшли білоруські війська. Інформацію "Суспільному" підтвердив речник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов” – повідомляють журналісти.
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Минулого тижня стало відомо, що самопроголошений уряд Республіки Білорусь може найближчим часом ухвалити рішення про участь Збройних сил РБ у війні, що веде Російська Федерація проти України. Це означатиме залучення всіх сил та засобів збройних сил Білорусі проти українських сил оборони.
Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив президента України Володимира Зеленського у тому, що російські війська не йтимуть з Білорусі.