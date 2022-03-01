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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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На Чернігівщину зайшли білоруські війська – тероборона

На Чернігівщину зайшли білоруські війська – тероборона

Київ • УНН

 • 418458 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. На Чернігівщину зайшли білоруські війська. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на представника регіонального управління сил тероборони, пише УНН.

Цитата

"На Чернігівщину зайшли білоруські війська. Інформацію "Суспільному" підтвердив речник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов” – повідомляють журналісти.

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Минулого тижня стало відомо, що самопроголошений уряд Республіки Білорусь може найближчим часом ухвалити рішення про участь Збройних сил РБ у війні, що веде Російська Федерація проти України. Це означатиме залучення всіх сил та засобів збройних сил Білорусі проти українських сил оборони.

Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив президента України Володимира Зеленського у тому, що російські війська не йтимуть з Білорусі.

Українські Національні Новини

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