"Фактично оголошення війни", передача "Іскандерів", безпека "союзної держави": про що говорили путін і лукашенко

Далі наведемо короткий перелік того, що сказали один одному білоруський та російський диктатори:

— Протягом найближчих місяців росія передасть Мінську комплекси “Іскандер-М”.

— лукашенко заявив, що заборона Литви на залізничний транзит вантажів фактично оголошення війни.

— лукашенко попросив путіна допомогти з дзеркальною відповіддю на польоти авіації НАТО з ядерною зброєю біля білорусі. путін зазначив, що поки що необхідності у дзеркальній відповіді немає.

— За словами путіна, росія та білорусь готові зробити все необхідне для задоволення потреб ринків у зв’язку з перебоями у постачанні продуктів та добрив.

— президент росії заявив, що обговорив із кабміном рф питання організації імпортозамінюючої продукції разом із білоруссю.

— путін заявив, що необхідно подбати про безпеку союзної держави та інших країн ОДКБ.

Нагадаємо

Вночі російські війська з “Іскандерів” завдали ракетного удару по Україні з території білорусі. Також з білорусі вперше були застосовані бомбардувальники Ту-22М3.