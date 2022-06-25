"Фактично оголошення війни", передача "Іскандерів", безпека "союзної держави": про що говорили путін і лукашенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У рф диктатор володимир путін провів переговори із самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком. Останній скаржився на "польоти авіації НАТО з ядерною зброєю біля білорусі", а ще натякав, що "заборона Литви на залізничний транзит вантажів фактично оголошення війни", передає УНН із посиланням на "Медузу".
Далі наведемо короткий перелік того, що сказали один одному білоруський та російський диктатори:
— Протягом найближчих місяців росія передасть Мінську комплекси “Іскандер-М”.
— лукашенко заявив, що заборона Литви на залізничний транзит вантажів фактично оголошення війни.
— лукашенко попросив путіна допомогти з дзеркальною відповіддю на польоти авіації НАТО з ядерною зброєю біля білорусі. путін зазначив, що поки що необхідності у дзеркальній відповіді немає.
— За словами путіна, росія та білорусь готові зробити все необхідне для задоволення потреб ринків у зв’язку з перебоями у постачанні продуктів та добрив.
— президент росії заявив, що обговорив із кабміном рф питання організації імпортозамінюючої продукції разом із білоруссю.
— путін заявив, що необхідно подбати про безпеку союзної держави та інших країн ОДКБ.
Нагадаємо
Вночі російські війська з “Іскандерів” завдали ракетного удару по Україні з території білорусі. Також з білорусі вперше були застосовані бомбардувальники Ту-22М3.