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"Опасный сигнал для Украины": Зеленский о словах лукашенко относительно единой армии с рф

"Опасный сигнал для Украины": Зеленский о словах лукашенко относительно единой армии с рф

Киев • УНН

 • 287835 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Заявление белорусского диктатора александра лукашенко о единой армии с россией является "опасным сигналом для Украины и народа беларуси". Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Австралии Энтони Албанизе в Киеве, передает УНН.

Цитата

"Та информация, о которой вы сказали (заявление лукашенко о единой армии с рф – ред.), я думаю, это прежде всего опасно для белорусского народа... Он должен, мне кажется, не втягивать беларусь в захватническую войну россии против Украины... Мне кажется опасно звучит сигнал, который был. Я думаю, что мы увидим результат этого сигнала", - рассказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что ранее лукашенко не раз подавал сигналы о том, что удары по Украине были выпущены без его воли.

Дополнение

Белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что в рамках союзного государства россии и беларуси создана и действует фактически единая армия.

«Наше участие в спецоперации (войне, которую начала россия – ред.) мною определено давно», – сказал лукашенко.

лукашенко заявлял, что Вооруженные силы Украины якобы несколькими днями ранее пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, однако все ракеты удалось перехватить.

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