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рф рассматривает вторжение беларуси как один из возможных сценариев, но ударные группы пока не накапливаются - Минобороны

Киев • УНН

 • 89251 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. россия рассматривает вторжение белорусской армии в Украину как один из возможных сценариев, однако пока о накоплении ударных групп речь не идет. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире украинского телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Если мы говорим о беларуси, там сегодня, по данным Генштаба, не накапливаются пока ударные группы. Но есть другие маркеры, которые могут свидетельствовать о том, что беларусь может рассматриваться как один из сценариев нашего врага. Скажем информационное нагнетание антиукраинской ситуации в самой беларуси и проводимые ими бесконечные учения часто бывают поводом держать войска в боевой готовности", - сказала Маляр.

Детали

По ее словам, однозначно говорить об угрозе с беларуси пока нельзя, но как один из сценариев – безусловно, обе стороны это рассматривают.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что заявление белорусского диктатора александра лукашенко о единой армии с россией является "опасным сигналом для Украины и народа беларуси".

лукашенко заявлял, что Вооруженные силы Украины якобы несколькими днями раньше пытались нанести удар по военным объектам на беларусской территории, однако все ракеты удалось перехватить.

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