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Можливий наступ з білорусі: українські захисники мінують небезпечні напрямки та готові до оборони

Можливий наступ з білорусі: українські захисники мінують небезпечні напрямки та готові до оборони

Київ • УНН

 • 180272 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Українські захисники готуються до можливого наступу з території білорусі. Як повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, триває мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень, продовжується робота в органах військового управління, передає УНН.

Цитата

"Ситуація повністю контролюється військовими частинами ЗСУ, підрозділами Державної прикордонної служби та підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. Щодня наші оборонці виконують комплекс заходів щодо покращення інженерного обладнання оборонних позицій. Тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень", – заявив Наєв у відеозверненні, поширеному командуванням ОС ЗСУ.

Деталі

За словами генерал-лейтенанта, оборонні рубежі повинні стати непрохідним "щитом" для противника, щоб відбити можливий наступ з території білорусі.

Наразі триває робота в штабах та органах військового управління. Досвідчені бойові генерали розробляють стратегію оборони, а командири на місцях керують особовим складом.

"Ця робота засвідчує сумлінне та правильне ставлення до ситуації всіх військовослужбовців. Усе це дає нам впевненість у тому, що оборона буде стійкою та непрохідною для противника", - додав він.

Доповнення

білорусь віддала свій військовий аеродром у Зябрівці під повний контроль зс рф. Нині там будується російська військова база. На території аеродрому знаходиться ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер-М".

У Міноборони повідомили, що росія розглядає вторгнення білоруської армії в Україну як один з можливих сценаріїв, проте наразі про накопичення ударних груп не йдеться.

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