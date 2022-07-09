В беларуси заметили передвижение российской техники в сторону Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Мониторинговая группа “Беларускі Гаюн” сообщает о передвижении колонны техники в сторону украинских границ, передает УНН.
Детали
Сообщается, что по трассе М5 со стороны минска в направлении Бобруйска движется колонна КамАЗов вооруженных сил российской федерации.
В колонне около 10-и единиц, среди которых: машины связи на базе КамАЗ и тентованные грузовики, некоторые из них тянут генераторы, а на одном прикреплен флаг СССР. У машин камуфляжный окрас, на дверях опознавательный знак «V».
Среди номеров машин: OX 7843-43 и 3604 АН-43. 43 регион — Южный военный округ рф.
Также сообщается, что один из КамАЗов вылетел в кювет около Осиповичей.
Дополнение
Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что украинские защитники минируют опасные направления и готовы к обороне на случай наступления с территории беларуси.
Ранее сообщалось, что беларусь отдала свой военный аэродром в Зябровке под полный контроль вс рф. Сейчас там строится российская военная база. На территории аэродрома находится ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М".
В Минобороны сообщили, что россия рассматривает вторжение белорусской армии в Украину как один из возможных сценариев, однако пока о накоплении ударных групп речь не идет.