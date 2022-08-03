"Нафтогаз" сподівається збільшити видобуток газу у 2023 році - Вітренко

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«Війна дала зрозуміти, наскільки важливим є збільшення видобутку газу, коли це можливо і там, де не ведуться активні бойові дії. Тому зараз вкрай необхідно реалізувати нові проєкти та забезпечити надійність всієї енергетичної системи. Ми не припиняємо видобуток газу навіть там, де це здається неможливим. Ми продовжуємо буріння нових скважин та виконуємо сервісні операції для активізації видобутку. Наразі, після деякого незначного скорочення видобутку у зв’язку із боями на сході України, ми стабілізуємо цю ситуацію і темпи скорочення знизилися. У 2023 році ми сподіваємося вже збільшити внутрішній видобуток газу», – повідомив Вітренко.

Нагадаємо

Уряд Норвегії разом з представниками видобувних компаній розгляне питання про постачання природного газу Україні.