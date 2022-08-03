"Нафтогаз" надеется увеличить добычу газа в 2023 году - Витренко

Цитата

«Война дала понять, насколько важно увеличение добычи газа, когда это возможно и там, где не ведутся активные боевые действия. Поэтому сейчас необходимо реализовать новые проекты и обеспечить надежность всей энергетической системы. Мы не прекращаем добычу газа даже там, где это кажется невозможным. Мы продолжаем бурение новых скважин и выполняем сервисные операции по активизации добычи. Теперь, после некоторого незначительного сокращения добычи в связи с боями на востоке Украины, мы стабилизируем эту ситуацию и темпы сокращения снизились. В 2023 году мы надеемся уже увеличить внутреннюю добычу газа», – сообщил Витренко.

Напомним

Правительство Норвегии вместе с представителями добывающих компаний рассмотрит вопрос о поставках природного газа Украине.