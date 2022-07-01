У Норвегії розглянуть питання щодо постачання газу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Уряд Норвегії разом з представниками видобувних компаній розгляне питання про постачання природного газу Україні. Про це повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гара Стере під час спільного брифінгу Президентом України у Києві, передає УНН.
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"Ми з паном Президентом говорили, що Україна також потребує природнього газу, має такий запит. Я цей запит везу до наших компаній. Вони вже роблять усе, що можуть, працюють на найвищі потужності. Але прохання Президента України – це те, що я повезу додому", - розповів Стере.
За його словами, після початку війни, коли рф почали відрізати від надання енергетичних ресурсів, багато європейських колег запитували, чи Норвегія виконає свої зобов'язання у таких умовах.
"Я сказав так. Чи можемо ми збільшити видобуток? Я сказав, що видобуток уже на максимумі, але трошки ми можемо ще додати, щоб мати змогу постачати до Європи", - сказав Стере.
Доповнення
До Євросоюзу значно скоротилися поставки російського газу. За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова у Twitter, таким чином, рф оголошує країнам ЄС енергетичну війну.
Європейська рада затвердила правила, згідно з якими газові сховища мають бути заповнені на 80% до 1 листопада 2022 року.