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У Європі заявили, що газові сховища мають бути заповнені на 80% до листопада: чим може допомогти Україна

У Європі заявили, що газові сховища мають бути заповнені на 80% до листопада: чим може допомогти Україна

Київ • УНН

 • 159550 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Європейська рада затвердила правила, згідно з якими газові сховища мають бути заповнені на 80% до 1 листопада 2022 року. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає УНН.

Цитата

“Вітаю це рішення, адже воно демонструє, що Європа реально оцінює загрози та ризики наступної зими в умовах енергетичної агресії з боку росії, спрямованої не лише проти України, а й проти всього європейського континенту”, – написав міністр на своєму Facebook.

Деталі

Водночас він зазначив, що далеко не всі європейські країни мають власні ПСГ, щоб надійно забезпечити населення та промисловість енергоресурсом.

Тому рішення передбачає, що країни-члени Європейської ради можуть укладати контракти на зберігання газу з договірними сторонами Енергетичного співтовариства.

Україна, як головуючий в 2022 році учасник Energy Community, готова підставити своє плече та стати надійним партнером Європи у забезпеченні сталого газопостачання цього опалювального сезону. Наші ПСГ – найбільші в Європі і ми пропонуємо їх для зберігання запасів газу європейських країн. Тим паче, що умови зберігання в Україні – чи не найоптимальніші в Європі.

Доповнення

Як писав УНН, 12 країн Європейського Союзу повністю або частково відключено від російського газу.

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