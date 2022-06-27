У Європі заявили, що газові сховища мають бути заповнені на 80% до листопада: чим може допомогти Україна

Цитата

“Вітаю це рішення, адже воно демонструє, що Європа реально оцінює загрози та ризики наступної зими в умовах енергетичної агресії з боку росії, спрямованої не лише проти України, а й проти всього європейського континенту”, – написав міністр на своєму Facebook.

Деталі

Водночас він зазначив, що далеко не всі європейські країни мають власні ПСГ, щоб надійно забезпечити населення та промисловість енергоресурсом.

Тому рішення передбачає, що країни-члени Європейської ради можуть укладати контракти на зберігання газу з договірними сторонами Енергетичного співтовариства.

Україна, як головуючий в 2022 році учасник Energy Community, готова підставити своє плече та стати надійним партнером Європи у забезпеченні сталого газопостачання цього опалювального сезону. Наші ПСГ – найбільші в Європі і ми пропонуємо їх для зберігання запасів газу європейських країн. Тим паче, що умови зберігання в Україні – чи не найоптимальніші в Європі.

Доповнення

Як писав УНН, 12 країн Європейського Союзу повністю або частково відключено від російського газу.