В Европе заявили, что газовые хранилища должны быть заполнены на 80% до ноября: чем может помочь Украина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Европейский совет утвердил правила, согласно которым газовые хранилища должны быть заполнены на 80% до 1 ноября 2022 года. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает УНН.
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“Приветствую это решение, ведь оно демонстрирует, что Европа реально оценивает угрозы и риски следующей зимы в условиях энергетической агрессии со стороны россии, направленной не только против Украины, но и против всего европейского континента”, – написал министр на своем facebook.
Детали
В то же время он отметил, что далеко не все европейские страны имеют собственные ПХГ, чтобы надежно обеспечить население и промышленность энергоресурсом.
Поэтому решение предусматривает, что страны-члены Европейского совета могут заключать контракты на хранение газа с договорными сторонами Энергетического сообщества.
Украина как председательствующий в 2022 году участник Energy Community готова подставить свое плечо и стать надежным партнером Европы в обеспечении устойчивого газоснабжения этого отопительного сезона. Наши ПХГ – крупнейшие в Европе и мы предлагаем их для хранения запасов газа европейских стран. Тем более что условия хранения в Украине – едва ли не самые оптимальные в Европе.
Дополнение
Как писал УНН, 12 стран Европейского Союза полностью или частично отключено от российского газа.