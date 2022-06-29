путін оголошує країнам ЄС енергетичну війну - Данілов

Цитата



«Різке (до 40%) скорочення поставок російського газу до Європи є оголошенням енергетичної війни, спробою накинути економічну петлю на ЄС з вимогою скасувати санкції. Але війна на два фронти – це завжди шлях до поразки, путін повинен вчитися у своїх нацистських вчителів», - заявив він.

Доповнення

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС продовжує підготовку до реалізації двох великих інфраструктурних проектів, призначених для зміцнення енергетичних зв'язків з Ізраїлем: газовий та водневий трубопровід у Східному Середземномор'ї та підводний силовий кабель, який зв'язує Ізраїль із Кіпром та Грецією.