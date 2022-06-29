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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 13794 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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11:39 • 38741 перегляди

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путін оголошує країнам ЄС енергетичну війну - Данілов

путін оголошує країнам ЄС енергетичну війну - Данілов

Київ • УНН

 • 84407 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. До Євросоюзу значно скоротилася поставки російського газу. За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова у Twitter, таким чином, рф оголошує країнам ЄС енергетичну війну, інформує УНН.

Цитата

«Різке (до 40%) скорочення поставок російського газу до Європи є оголошенням енергетичної війни, спробою накинути економічну петлю на ЄС з вимогою скасувати санкції. Але війна на два фронти – це завжди шлях до поразки, путін повинен вчитися у своїх нацистських вчителів», - заявив він.

Доповнення 

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС продовжує підготовку до реалізації двох великих інфраструктурних проектів, призначених для зміцнення енергетичних зв'язків з Ізраїлем: газовий та водневий трубопровід у Східному Середземномор'ї та підводний силовий кабель, який зв'язує Ізраїль із Кіпром та Грецією.

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