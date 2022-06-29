путин объявляет странам ЕС энергетическую войну - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В Европейский Союз значительно сократились поставки российского газа. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова в Twitter, таким образом, россия объявляет странам ЕС энергетическую войну, сообщает УНН.
Цитата
«Резкое (до 40%) сокращение поставок российского газа в Европу является объявлением энергетической войны, попыткой набросить экономическую петлю на ЕС с требованием отменить санкции. Но война на два фронта – это всегда путь к поражению, путин должен учиться у своих нацистских учителей», – заявил он.
Дополнение
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжает подготовку к реализации двух крупных инфраструктурных проектов, предназначенных для укрепления энергетических связей с Израилем: газовый и водородный трубопровод в Восточном Средиземноморье силовой кабель, связывающий Израиль с Кипром и Грецией.