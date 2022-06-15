ЄС активізує енергетичну співпрацю з Ізраїлем
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Євросоюз шукає способи скоротити свою залежність від російських енергоносіїв та розширює співпрацю з Ізраїлем. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.
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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн напередодні заявила, що ЄС продовжує підготовку до реалізації двох великих інфраструктурних проектів, призначених для зміцнення енергетичних зв'язків з Ізраїлем: газовий та водневий трубопровід у Східному Середземномор'ї та підводний силовий кабель, який зв'язує Ізраїль із Кіпром та Грецією.
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"З початку війни росія навмисно припинила постачання газу до Польщі, Болгарії, Фінляндії, голландських і данських компаній на помсту за нашу підтримку України, - сказала фон дер Ляйєн під час відвідування університету на півдні Ізраїлю. - Але поведінка Кремля тільки зміцнила нашу рішучість звільнитися від залежності від російського палива.Однак у освоєнні середземноморських газових ресурсів є свої складнощі. Ізраїльське газове родовище "Каріш" межує із ліванським родовищем "Кана", і країни вже багато років не можуть поділити шельф.
Морський кордон між двома сусідами, які формально перебувають у стані війни з 1948 року, досі не встановлений. Ліван та Ізраїль заперечують ділянку шельфу в 856 кв. км - кожна зі сторін вважає його своїм. Переговори щодо демаркації морського кордону щоразу заходять у безвихідь. Останню спробу робили у травні 2021 року.
Наразі сторони продовжують шукати компроміс, щоб розпочати видобуток природного газу, який потім може експортуватися до Європи.
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