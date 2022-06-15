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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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ЄС активізує енергетичну співпрацю з Ізраїлем

ЄС активізує енергетичну співпрацю з Ізраїлем

Київ • УНН

 • 143285 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Євросоюз шукає способи скоротити свою залежність від російських енергоносіїв та розширює співпрацю з Ізраїлем. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн напередодні заявила, що ЄС продовжує підготовку до реалізації двох великих інфраструктурних проектів, призначених для зміцнення енергетичних зв'язків з Ізраїлем: газовий та водневий трубопровід у Східному Середземномор'ї та підводний силовий кабель, який зв'язує Ізраїль із Кіпром та Грецією.

Цитата

"З початку війни росія навмисно припинила постачання газу до Польщі, Болгарії, Фінляндії, голландських і данських компаній на помсту за нашу підтримку України, - сказала фон дер Ляйєн під час відвідування університету на півдні Ізраїлю. - Але поведінка Кремля тільки зміцнила нашу рішучість звільнитися від залежності від російського палива.Однак у освоєнні середземноморських газових ресурсів є свої складнощі. Ізраїльське газове родовище "Каріш" межує із ліванським родовищем "Кана", і країни вже багато років не можуть поділити шельф.

Морський кордон між двома сусідами, які формально перебувають у стані війни з 1948 року, досі не встановлений. Ліван та Ізраїль заперечують ділянку шельфу в 856 кв. км - кожна зі сторін вважає його своїм. Переговори щодо демаркації морського кордону щоразу заходять у безвихідь. Останню спробу робили у травні 2021 року.

Наразі сторони продовжують шукати компроміс, щоб розпочати видобуток природного газу, який потім може експортуватися до Європи.

Нагадаємо

Ізраїль закликає громадян залишити Туреччину через загрозу з боку Ірану.

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