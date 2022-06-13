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Ізраїль закликає громадян залишити Туреччину через загрозу з боку Ірану

Ізраїль закликає громадян залишити Туреччину через загрозу з боку Ірану

Київ • УНН

 • 352817 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід у понеділок закликав громадян країни покинути Туреччину «якнайшвидше» через загрозу нападу іранських бойовиків на ізраїльтян у Стамбулі, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Попередження прозвучало на тлі нещодавнього сплеску напруженості між Іраном та Ізраїлем, після того як Тегеран звинуватив єврейську державу у серії атак на її ядерну та військову інфраструктуру як усередині Ірану, так і в Сирії.

Лапід не згадав про якісь передбачувані ізраїльські операції проти іранських цілей.

Але, за його словами, ізраїльтяни в Туреччині зіткнулися з «реальною та безпосередньою небезпекою» з боку іранських агентів, нібито було «кілька спроб Ірану зробити терористичні атаки проти ізраїльтян, які відпочивають у Стамбулі».

«Якщо ви вже знаходитесь в Стамбулі, повертайтеся в Ізраїль якнайшвидше», — сказав Лапід.

«Якщо ви запланували політ в Стамбул — скасуйте. Ніяка відпустка не варта вашого життя», — додав він під час зустрічі з депутатами від його партії «Еш Атід».

Міністр закордонних справ порадив «взагалі не літати до Туреччини», якщо тільки така поїздка не є «необхідною».

Через кілька годин після його заяви Рада національної безпеки Ізраїлю підвищила рівень небезпеки поїздок до Стамбула до найвищого.

«Враховуючи характер загрози, що зберігається, і зростаючі наміри Ірану атакувати ізраїльтян в Туреччині, особливо в Стамбулі, Рада національної безпеки підняла попередження про поїздки до Стамбула до найвищого рівня, рівня 4», — йдеться у заяві РНБ.

РНБ зазначила, що інші райони Туреччини залишаються на проміжному рівні загрози 3, наголосивши, що не було заборони на використання аеропорту Стамбула як проміжної зупинки, «за умови, що ніхто не залишає аеропорт».

Додамо

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт попередив, що Тегеран вже знаходиться «небезпечно близько» до виробництва ядерної зброї.

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