Израиль призывает граждан покинуть Турцию из-за угрозы со стороны Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 13июня. УНН. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в понедельник призвал граждан страны покинуть Турцию «как можно скорее» из-за угрозы нападения иранских боевиков на израильтян в Стамбуле, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Предупреждение прозвучало на фоне недавнего всплеска напряженности между Ираном и Израилем, после того как Тегеран обвинил еврейское государство в серии атак на его ядерную и военную инфраструктуру как внутри Ирана, так и в Сирии.
Лапид не упомянул о каких-либо предполагаемых израильских операциях против иранских целей.
Но, по его словам, израильтяне в Турции столкнулись с «реальной и непосредственной опасностью» со стороны иранских агентов, якобы было «несколько попыток Ирана совершить террористические атаки против израильтян, отдыхающих в Стамбуле».
«Если вы уже находитесь в Стамбуле, возвращайтесь в Израиль как можно скорее», — сказал Лапид.
«Если вы запланировали полет в Стамбул — отмените. Никакой отпуск не стоит вашей жизни», — добавил он во время встречи с депутатами от его партии «Еш Атид».
Министр иностранных дел посоветовал «вообще не летать в Турцию», если только такая поездка не является «необходимой».
Через несколько часов после его заявления Совет национальной безопасности Израиля повысил уровень опасности поездок в Стамбул до самого высокого.
«Учитывая сохраняющийся характер угрозы и растущие намерения Ирана атаковать израильтян в Турции, особенно в Стамбуле, Совет национальной безопасности поднял предупреждение о поездках в Стамбул до самого высокого уровня, уровня 4», — говорится в заявлении СНБ.
СНБ отметил, что другие районы Турции остаются на промежуточном уровне угрозы 3, подчеркнув, что не было запрета на использование аэропорта Стамбула в качестве промежуточной остановки, «при условии, что никто не покидает аэропорт».
Добавим
Накануне премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт предупредил, что Тегеран уже находится «опасно близко» к производству ядерного оружия.