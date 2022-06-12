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Премьер Израиля заявил, что Иран опасно близок к владению ядерным оружием

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт в интервью The Telegraph предупредил, что Тегеран уже находится «опасно близко» к производству ядерного оружия. О развитии событий по поводу обогащения урана Ираном и реакции на это сообщает Times of Israel, пишет УНН.

Цитата

"Иран обогащает уран с беспрецедентной скоростью и опасно подходит к тому, чтобы получить ядерное оружие", - сказал Беннетт.

Детали

Беннетт в этом контексте призвал мировое сообщество присоединиться к Израилю и усилить давление на Тегеран.

"Без давления со стороны Запада исламский режим в Иране очень скоро может получить в свои руки ядерную бомбу… Мир должен занять твердую позицию и сказать исламскому режиму в Иране: никакого ядерного оружия - никаких санкций. Ядерная программа Ирана не остановится, пока ее не остановят", - подчеркнул премьер.

В статье The Telegraph также сообщается, что Израиль попросил Великобританию создать так называемый механизм "растяжки", чтобы инициировать более жесткие санкции против Ирана, если тот продолжит свои нынешние ядерные усилия.

Согласно информации The Telegraph, этот механизм будет идти отдельно от любой возможной будущей сделки между Тегераном и Западом.

Заявления Беннета прозвучали после того, как МАГАТЭ официально осудил Иран в связи с его ядерной программой в среду, через несколько часов после того, как Исламская Республика заявила, что отключила некоторые камеры Международного агентства по атомной энергии, наблюдающие за ее ядерными объектами.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси позже заявил, что Иран убирает 27 камер наблюдения с ядерных объектов в стране, что повышает риск того, что его инспекторы не смогут отслеживать успехи Тегерана, тогда как тот обогащает уран ближе, чем когда-либо, до уровня оружейного качества.

Вслед за этим в четверг Иран объявил, что начал закачку газа в недавно установленные усовершенствованные центрифуги по обогащению урана.

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, сделавший это заявление в интервью иранскому национальному телевидению, заявил, что это решение соответствует международным нормам.

Эслами не уточнил, где находятся центрифуги. Но его заявление прозвучало в тот же день, когда Управление по ядерному надзору ООН сообщило, что Тегеран проинформировал его о своем плане установить два новых каскада усовершенствованных центрифуг на подземном ядерном объекте в Натанзе, что позволит ему быстро обогащать больше урана.

Напомним

В мае министр обороны Израиля сообщил, что Иран работает над современными урановыми центрифугами на новых подземных объектах, строящихся рядом с атомной электростанцией в Натанге.

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