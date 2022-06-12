Прем'єр Ізраїлю заявив, що Іран небезпечно близький до володіння ядерною зброєю

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"Іран збагачує уран з безпрецедентною швидкістю і небезпечно наближається до того, щоб отримати ядерну зброю", - сказав Беннетт.

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Беннетт у цьому контексті закликав світову спільноту приєднатися до Ізраїлю та посилити тиск на Тегеран.

"Без тиску з боку Заходу ісламський режим в Ірані дуже скоро може отримати в свої руки ядерну бомбу… Світ має зайняти тверду позицію та сказати ісламському режиму в Ірані: жодної ядерної зброї – жодних санкцій. Ядерна програма Ірану не зупиниться, поки її не зупинять", - наголосив прем'єр.

У статті The Telegraph також повідомляється, що Ізраїль попросив Велику Британію створити так званий механізм "розтяжки", щоб ініціювати жорсткіші санкції проти Ірану, якщо той продовжить свої нинішні ядерні зусилля. Згідно даних The Telegraph, цей механізм йтиме окремо від будь-якої можливої ​​майбутньої угоди між Тегераном і Заходом.

Заяви Беннетта прозвучали після того, як МАГАТЕ офіційно засудив Іран у зв'язку з його ядерною програмою в середу, через кілька годин після того, як Ісламська Республіка заявила, що відключила деякі камери Міжнародної агенції з атомної енергії, які спостерігають за її ядерними об'єктами.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі пізніше заявив, що Іран прибирає 27 камер спостереження з ядерних об'єктів у країні, що підвищує ризик того, що його інспектори не зможуть відслідковувати успіхи Тегерана, тоді як той збагачує уран ближче, ніж будь-коли, до рівня збройної якості.

Після цього в четвер Іран оголосив, що почав закачування газу в нещодавно встановлені вдосконалені центрифуги зі збагачення урану.

Голова Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі, який зробив цю заяву в інтерв'ю іранському національному телебаченню, заявив, що це рішення відповідає міжнародним нормам.

Есламі не уточнив, де знаходяться центрифуги. Але його заява прозвучала того ж дня, коли Управління з ядерного нагляду ООН повідомило, що Тегеран поінформував його про свій план встановити два нові каскади вдосконалених центрифуг на підземному ядерному об'єкті в Натанзі, що дозволить йому швидко збагачувати більше урану.

Нагадаємо

У травні міністр оборони Ізраїлю повідомив, що Іран працює над сучасними урановими центрифугами на нових підземних об'єктах, що будуються поруч з атомною електростанцією в Натанзі.